Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
19:17 (мск), источник: Volga News

Энергетики предостерегают самарцев о мошенниках, предлагающих замену счетчиков

АО «СамГЭС» обращает внимание потребителей на возможность осуществления незаконных действий со стороны посторонних лиц, которые могут представиться сотрудниками компании.

Энергетики рекомендует потребителям быть бдительными и соблюдать простые меры предосторожности. Если вы открыли дверь постороннему лицу, который представился сотрудником АО «СамГЭС», попросите предъявить его служебное удостоверение и внимательно изучите информацию в документе.

Не предоставляйте незнакомым лицам данные документов, удостоверяющих личность. Сотрудники АО «СамГЭС» не будут просить вас предоставить свои личные данные, так как при заключении договора на энергоснабжение вся интересующая информация уже была получена и используется только в служебных целях.

Если пришедшие к вам посторонние лица предлагают купить у них какой-либо товар или услугу, узнайте сотрудниками какой организации они являются и убедитесь есть ли у них доверенность от сетевой организации или гарантирующего поставщика на оказание предлагаемой услуги или служебное удостоверение.

Не предоставляйте посторонним лицам документацию, касающуюся договора энергоснабжения (договор, копии квитанций об оплате услуг), пока не убедитесь в том, что пришедший действительно является сотрудником АО «СамГЭС».

АО «СамГЭС» сообщает, что менять счетчик электроэнергии необходимо при его утрате или истечении срока эксплуатации, при технической неисправности (не вращается диск или вращается неравномерно, не работает счетный механизм, наблюдается «самоход», не работает индикатор и т. д.). Также замена требуется при истечении срока государственной поверки (для приборов учета класса точности 2,5), механических повреждениях прибора учета (повреждения корпуса, просверлены сквозные отверстия, разбито смотровое окно, нарушена герметичность и т. д.) и при отсутствии или нарушении пломб государственной поверки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

По факту охоты инспекторов "Самарской Луки" возбуждено дело
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь