Энергетики предостерегают самарцев о мошенниках, предлагающих замену счетчиков
АО «СамГЭС» обращает внимание потребителей на возможность осуществления незаконных действий со стороны посторонних лиц, которые могут представиться сотрудниками компании.
АО «СамГЭС» обращает внимание потребителей на возможность осуществления незаконных действий со стороны посторонних лиц, которые могут представиться сотрудниками компании.
Энергетики рекомендует потребителям быть бдительными и соблюдать простые меры предосторожности. Если вы открыли дверь постороннему лицу, который представился сотрудником АО «СамГЭС», попросите предъявить его служебное удостоверение и внимательно изучите информацию в документе.
Не предоставляйте незнакомым лицам данные документов, удостоверяющих личность. Сотрудники АО «СамГЭС» не будут просить вас предоставить свои личные данные, так как при заключении договора на энергоснабжение вся интересующая информация уже была получена и используется только в служебных целях.
Если пришедшие к вам посторонние лица предлагают купить у них
Не предоставляйте посторонним лицам документацию, касающуюся договора энергоснабжения (договор, копии квитанций об оплате услуг), пока не убедитесь в том, что пришедший действительно является сотрудником АО «СамГЭС».
АО «СамГЭС» сообщает, что менять счетчик электроэнергии необходимо при его утрате или истечении срока эксплуатации, при технической неисправности (не вращается диск или вращается неравномерно, не работает счетный механизм, наблюдается «самоход», не работает индикатор
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