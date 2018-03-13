Энергетики предостерегают самарцев о мошенниках, предлагающих замену счетчиков

Энергетики рекомендует потребителям быть бдительными и соблюдать простые меры предосторожности. Если вы открыли дверь постороннему лицу, который представился сотрудником АО «СамГЭС», попросите предъявить его служебное удостоверение и внимательно изучите информацию в документе.

Не предоставляйте незнакомым лицам данные документов, удостоверяющих личность. Сотрудники АО «СамГЭС» не будут просить вас предоставить свои личные данные, так как при заключении договора на энергоснабжение вся интересующая информация уже была получена и используется только в служебных целях.

Если пришедшие к вам посторонние лица предлагают купить у них какой-либо товар или услугу, узнайте сотрудниками какой организации они являются и убедитесь есть ли у них доверенность от сетевой организации или гарантирующего поставщика на оказание предлагаемой услуги или служебное удостоверение.

Не предоставляйте посторонним лицам документацию, касающуюся договора энергоснабжения (договор, копии квитанций об оплате услуг), пока не убедитесь в том, что пришедший действительно является сотрудником АО «СамГЭС».