Более 25 тыс. человек остались без тепла в Пермском крае
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подача газа на десяти котельных в Пермском крае прекращена
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подача газа на десяти котельных в Пермском крае прекращена
«Вследствие нарушения газоснабжения прекращена подача газа в десяти котельных края. Без теплоснабжения остались более 25 тыс. человек и 75 социально значимых объектов», — сказали в ведомстве.
Оперативные службы ведут
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