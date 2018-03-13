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14:46 (мск), источник: ТАСС

Более 25 тыс. человек остались без тепла в Пермском крае

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подача газа на десяти котельных в Пермском крае прекращена из-за аварии, без тепла остались более 25 тыс. человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе регионального главка МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Вследствие нарушения газоснабжения прекращена подача газа в десяти котельных края. Без теплоснабжения остались более 25 тыс. человек и 75 социально значимых объектов», — сказали в ведомстве.

Оперативные службы ведут аварийно-восстановительные работы.

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