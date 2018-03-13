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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Подростки, обвиняемые в нападении на школу № 127 в Перми, останутся в СИЗО до середины мая

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя СКР о продлении сроков содержания под стражей второму подростку обвиняемому в нападении на школу № 127 в Перми.

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Представители подростка просили избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, однако судья согласился с доводами следователя, продлив срок содержания в СИЗО еще на два месяца. Ранее этот же суд продлил срок содержания под стражей и другому подростку. проходящему по этому уголовному делу.

Нападение на школу № 127 в Перми произошло утром 15 января. Двое подростков прошли в здание и нанесли ножевые удары учительнице труда и ученикам 4-го класса, после чего ударили ножами друг друга. Всего пострадало девять учеников и учительница труда, защищавшая детей. После нападения подростки нанесли ножевые ранения друг другу.

СКР возбудил уголовное дело, подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. После оказания медицинской помощи они были арестованы и помещены в СИЗО.

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