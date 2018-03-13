Подростки, обвиняемые в нападении на школу № 127 в Перми, останутся в СИЗО до середины мая

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Представители подростка просили избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, однако судья согласился с доводами следователя, продлив срок содержания в СИЗО еще на два месяца. Ранее этот же суд продлил срок содержания под стражей и другому подростку. проходящему по этому уголовному делу.

Нападение на школу № 127 в Перми произошло утром 15 января. Двое подростков прошли в здание и нанесли ножевые удары учительнице труда и ученикам 4-го класса, после чего ударили ножами друг друга. Всего пострадало девять учеников и учительница труда, защищавшая детей. После нападения подростки нанесли ножевые ранения друг другу.