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14:42 (мск), источник: RNS

CNN: агенты ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой в тайской тюрьме

Агенты ФБР на прошлой неделе пытались через иммиграционную службу Таиланда организовать встречу с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой) и Александром Кирилловым (Алексом Лесли), которые находятся под стражей в Бангкоке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника.

Источник: AP 2018

ФБР отправило запрос о возможности встретиться с Рыбкой в тюрьме, поскольку она ранее заявляла, что у нее есть доказательства «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году. CNN отмечает, что соответствующий запрос ФБР в иммиграционную службу Таиланда был отклонен, так как по тайским законам с задержанными могут встречаться только их адвокаты или члены их семей.

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Ранее полиция Таиланда задержала Вашукевич и Кириллова, а также еще нескольких граждан России и других стран за проведение незаконного секс-тренинга в отеле — они брали плату с посетителей, не имея разрешения на работу.

28 февраля представитель Рыбки рассказал RNS, что «наставник» Рыбки Кириллов отправил письмо в американское посольство в Таиланде с просьбой предоставить ему и Вашукевич политическое убежище в США в обмен на информацию о российских чиновниках. До этого Рыбка в своем Instagram опубликовала видео, на котором она предложила американским журналистам информацию о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.

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