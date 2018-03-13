В Перми расследуется дело о нарушении прав пайщиков ЖСК «Синица»
СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ЖСК «Синица» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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