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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми расследуется дело о нарушении прав пайщиков ЖСК «Синица»

СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ЖСК «Синица» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело возбуждено 28 декабря прошлого года.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет руководство ЖСК привлекало денежные средства по договорам паенакопления для строительства квартир. Как утверждают источники, затем должностные лица совершили действия вопреки интересам пайщиков, в результате чего те лишились жилья.

Ранее business class сообщил, что инициативная группа дольщиков и пайщиков некоторых объектов, возводимых ГК «Камская долина», подала заявление в правоохранительные органы. В ГУ МВД изданию пояснили, что возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ.

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