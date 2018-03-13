Из краснокамского детсада снова сбежали дети
Они хотели «проверить воспитателя на внимательность».
Они хотели «проверить воспитателя на внимательность».
Сегодня из детского сада в Краснокамске снова сбежали дети. Напомним, в праздники из этого же садика убежали две девочки. В этот раз побег устроили девочки уже из другой группы.
Как выяснилось, они шли вместе с группой в садик после прогулки. Когда вся группа завернула за угол учреждения, малышки отстали и выбрались на улицу через забор.
— Девочек нашли уже через несколько минут, — сообщили в
В ведомстве сообщили, что завтра будет решаться вопрос о том, как укрепить забор вокруг учреждения.
— В детском садике есть и камеры, и вахтер сидит, — добавили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.