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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Из краснокамского детсада снова сбежали дети

Они хотели «проверить воспитателя на внимательность».

Сегодня из детского сада в Краснокамске снова сбежали дети. Напомним, в праздники из этого же садика убежали две девочки. В этот раз побег устроили девочки уже из другой группы.

Как выяснилось, они шли вместе с группой в садик после прогулки. Когда вся группа завернула за угол учреждения, малышки отстали и выбрались на улицу через забор.

— Девочек нашли уже через несколько минут, — сообщили в пресс-службе Министерства образования. — Они сказали, что убежали, потому что хотели «проверить воспитателя на внимательность». Родители не стали подавать заявление. Они просто решили поговорить с детишками и объяснить, что уходить из детского сада можно только с родственниками.

В ведомстве сообщили, что завтра будет решаться вопрос о том, как укрепить забор вокруг учреждения.

— В детском садике есть и камеры, и вахтер сидит, — добавили в пресс-службе. — Он в хорошем состоянии, охраняется.

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