На багратионовской трассе у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо
На багратионовской трассе во время движения у пассажирского автобуса вырвало шаровую опору и отвалилось колесо. Инцидент случился во вторник, 13 марта, сообщил «Клопс» очевидец происшествия — по его словам, автобус сломался возле пешеходного перехода.
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