На багратионовской трассе у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо

«На автобусе висит табличка ФК “Балтика”. В салоне были пассажиры. После поломки их пересадили в другой автобус», — отметил очевидец.

В пресс-службе «Балтики» редакции пояснили, что клубный автобус находится на базе, а все футболисты — в Калининграде. Кто ехал в попавшем в аварию транспортном средстве и почему на нём был клубный логотип, в клубе не знают.