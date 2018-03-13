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15:57 (мск), источник: Клопс.ru

На багратионовской трассе у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо

На багратионовской трассе во время движения у пассажирского автобуса вырвало шаровую опору и отвалилось колесо. Инцидент случился во вторник, 13 марта, сообщил «Клопс» очевидец происшествия — по его словам, автобус сломался возле пешеходного перехода.

«На автобусе висит табличка ФК “Балтика”. В салоне были пассажиры. После поломки их пересадили в другой автобус», — отметил очевидец.

В пресс-службе «Балтики» редакции пояснили, что клубный автобус находится на базе, а все футболисты — в Калининграде. Кто ехал в попавшем в аварию транспортном средстве и почему на нём был клубный логотип, в клубе не знают.

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