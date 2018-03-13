Внук экс-губернатора Калининградской области подозревается в убийстве

Источник: Новый Калининград

По данным источника в силовых структурах, в убийстве подозревается внук экс-губернатора Калининградской области Владимира Егорова.

10 марта 2018 года калининградец вышел из дома на ул. Гагарина в Калининграде и пропал. Спустя сутки по подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний подозреваемый. У него были долговые обязательства перед убитым.