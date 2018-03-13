Внук экс-губернатора Калининградской области подозревается в убийстве
Следственный комитет расследует убийство 29-летнего жителя Калининграда, который бесследно исчез 10 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
Следственный комитет расследует убийство 29-летнего жителя Калининграда, который бесследно исчез 10 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
По данным источника в силовых структурах, в убийстве подозревается внук
10 марта 2018 года калининградец вышел из дома на ул. Гагарина в Калининграде и пропал. Спустя сутки по подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний подозреваемый. У него были долговые обязательства перед убитым.
«Тело погибшего с повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти, обнаружено на заболоченном участке местности вблизи Пионерского. Для установления точной причины смерти мужчины назначена СМЭ. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявить ему обвинение», — сообщила официальный представитель регионального СК Наталья Гацко. Расследование продолжается.
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