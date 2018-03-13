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15:22 (мск), источник: Новый Калининград

Внук экс-губернатора Калининградской области подозревается в убийстве

Следственный комитет расследует убийство 29-летнего жителя Калининграда, который бесследно исчез 10 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Источник: Новый Калининград

По данным источника в силовых структурах, в убийстве подозревается внук экс-губернатора Калининградской области Владимира Егорова.

10 марта 2018 года калининградец вышел из дома на ул. Гагарина в Калининграде и пропал. Спустя сутки по подозрению в причастности к убийству был задержан 34-летний подозреваемый. У него были долговые обязательства перед убитым.

«Тело погибшего с повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти, обнаружено на заболоченном участке местности вблизи Пионерского. Для установления точной причины смерти мужчины назначена СМЭ. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявить ему обвинение», — сообщила официальный представитель регионального СК Наталья Гацко. Расследование продолжается.

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