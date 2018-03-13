Экс-зять Березовского опроверг информацию о собственном отравлении

По данным полиции, после того как Шуппе был доставлен в больницу, сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование, но не обнаружили ничего подозрительного.

«То, что здесь сейчас происходит, у обычных людей вызывает панику. Поэтому по каждому случаю, когда заболевают люди, которые так или иначе известны и из российской тусовки, их проверяют на все. А если человек случайно тяжело заболел и не может объяснить, находится без сознания, приезжает большое количество полиции. Все проверили, со мной все прекрасно», — рассказал Шуппе.