Экс-зять Березовского опроверг информацию о собственном отравлении

По данным полиции, после того как Шуппе был доставлен в больницу, сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование, но не обнаружили ничего подозрительного.
«То, что здесь сейчас происходит, у обычных людей вызывает панику. Поэтому по каждому случаю, когда заболевают люди, которые так или иначе известны и из российской тусовки, их проверяют на все. А если человек случайно тяжело заболел и не может объяснить, находится без сознания, приезжает большое количество полиции. Все проверили, со мной все прекрасно», — рассказал Шуппе.
Ранее в британских СМИ появилась информация, что до инцидента с экс-полковником ГРУ Скрипалем, аналогичная попытка отравления имела место в доме Шуппе.
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