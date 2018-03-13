В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина
Во вторник, 13 марта, примерно в 10:00 на пикете № 2 перегона «Киркомбинат-Толевая» электропоездом № 7635 смертельно травмирован мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.