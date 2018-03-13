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19:25 (мск), источник: Volga News

В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

Во вторник, 13 марта, примерно в 10:00 на пикете № 2 перегона «Киркомбинат-Толевая» электропоездом № 7635 смертельно травмирован мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Источник: Reuters

По предварительным данным представителя прокуратуры, до происшествия мужчина шел в непосредственной близости от ж/д путей и на сигналы машиниста об опасности не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось. В результате аварии мужчина скончался.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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