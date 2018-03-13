Обрушилась крыша в многоквартирном доме в Смоленщине

Каждый день у жителей этого деревянного дома — на вес золота. Они помогают бригаде строителей разбирать завалы и ремонтировать крышу. Прогнозы метеорологов не утешают. На регион идёт циклон, который принесёт снег и морозы. В пятиквартирном доме, где живёт 21 человек, только у одной семьи сохранилась печка. Остальные включают электрообогреватели.

— Треск какой-то. Я не понял, думаю, что такое-то? Потом открыл окно, — говорит жилец пострадавшего дома Алексей Кукин.

Алексей Кукин рассказывает, всё случилось в ночь с воскресенья на понедельник. Люди спали, когда обрушилась кровля. Сначала они решили, что это землетрясение. Вместе с детьми, кто в чём был, выбежали на улицу. А затем до утра мужчины расчищали крышу от снега. Его этой зимой и так было много. А воскресный снегопад стал последней каплей.

— Периодически расчищали крышу после каждого снега. Потому что у нас в Смоленщине были случаи, когда крыша падала от тяжёлого снега, — говорит жилец пострадавшего дома Сергей Черепанов.