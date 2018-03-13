Обрушилась крыша в многоквартирном доме в Смоленщине
Молится на электричество сейчас 21 житель села Смоленщина. В их доме почти полностью разрушена крыша и печные трубы.
Молится на электричество сейчас 21 житель села Смоленщина. В их доме почти полностью разрушена крыша и печные трубы.
Каждый день у жителей этого деревянного дома — на вес золота. Они помогают бригаде строителей разбирать завалы и ремонтировать крышу. Прогнозы метеорологов не утешают. На регион идёт циклон, который принесёт снег и морозы. В пятиквартирном доме, где живёт 21 человек, только у одной семьи сохранилась печка. Остальные включают электрообогреватели.
— Треск
Алексей Кукин рассказывает, всё случилось в ночь с воскресенья на понедельник. Люди спали, когда обрушилась кровля. Сначала они решили, что это землетрясение. Вместе с детьми, кто в чём был, выбежали на улицу. А затем до утра мужчины расчищали крышу от снега. Его этой зимой и так было много. А воскресный снегопад стал последней каплей.
— Периодически расчищали крышу после каждого снега. Потому что у нас в Смоленщине были случаи, когда крыша падала от тяжёлого снега, — говорит жилец пострадавшего дома Сергей Черепанов.
В связи с происшествием власти ввели в Смоленщине режим ЧС. На восстановительные работы из резервного фонда выделят 500 тысяч рублей. Если людям понадобится помощь, то их готовы разместить во временном жилье. Но пока, по словам сельчан, они в нём не нуждаются.
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