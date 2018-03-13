«ГАЗель» газовой службы сгорела в Карасуке

Автомобиль «ГАЗель», принадлежащий газовой службе, сгорел на улице Тургенева в городе Карасук.

— В момент возгорания автомобиль находился рядом с газовыми цистернами, из которых идет подача газа в квартиры близлежащих домов, — сообщают очевидцы ЧП.

Пламя не тронуло цистерны, но во время пожара пострадал мужчина 1963 года рождения. У него диагностированы ожоги рук, лица и головы, сейчас он находится в больнице, сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщают, что сообщение о возгорании поступило в 10:52 по местному времени, ликвидировать его удалось к 11:03. На месте ЧП работали шесть огнеборцев и две единицы техники. Огонь повредил кабину и кузов автомобиля.