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15:29 (мск), источник: Комсомольская правда

«ГАЗель» газовой службы сгорела в Карасуке

ЧП произошло рядом с газовыми цистернами, но пламя до них не добралось.

Автомобиль «ГАЗель», принадлежащий газовой службе, сгорел на улице Тургенева в городе Карасук.

— В момент возгорания автомобиль находился рядом с газовыми цистернами, из которых идет подача газа в квартиры близлежащих домов, — сообщают очевидцы ЧП.

Пламя не тронуло цистерны, но во время пожара пострадал мужчина 1963 года рождения. У него диагностированы ожоги рук, лица и головы, сейчас он находится в больнице, сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщают, что сообщение о возгорании поступило в 10:52 по местному времени, ликвидировать его удалось к 11:03. На месте ЧП работали шесть огнеборцев и две единицы техники. Огонь повредил кабину и кузов автомобиля.

А накануне два автомобиля сгорели в Ленинском районе Новосибирска. В ночь на понедельник у дома по адресу улица Ватутина, 3 загорелась «Тойота Ист», а рано утром в районе дома по улице Троллейная, 138 вспыхнул «Тойота Ранкс». У автомобилей повреждены моторные отсеки и салоны.

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