По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Прикамье возбуждено уголовное дело
Уральское следственного управления на транспорте СКР по факту схода с рельсов 15 груженых полувагонов грузового поезда в районе станции Чайковская Пермского края возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
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