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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Прикамье возбуждено уголовное дело

Уральское следственного управления на транспорте СКР по факту схода с рельсов 15 груженых полувагонов грузового поезда в районе станции Чайковская Пермского края возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 25 февраля 2018 года около 21 часа по местному времени при следовании по 1385 километру пикет № 3 участка железной дороги «Чепца — Пермь» грузовым поездом при скорости 75 км/час допущен сход 15 груженных вагонов. В сошедшем состоянии вагоны проследовали 950 метров.

В результате схода повреждено 15 вагонов, 4 железобетонные опоры, 5 стрелочных переводов, 3 участка станционных путей общей протяженностью 625 метров.

В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и иным организациям причинен ущерб на общую сумму более 16 млн руб. Из-за схода вагонов и остановки движения были задержаны шесть поездов.

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