По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Прикамье возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 25 февраля 2018 года около 21 часа по местному времени при следовании по 1385 километру пикет № 3 участка железной дороги «Чепца — Пермь» грузовым поездом при скорости 75 км/час допущен сход 15 груженных вагонов. В сошедшем состоянии вагоны проследовали 950 метров.