В деле о «посольском кокаине» нашли российского керлингиста и двух латвийцев

Источник: Reuters

Изданию стало известно, что к переправке груза имел отношение спортсмен Денис Килба. Сообщается, что он был знаком с двумя другими подозреваемыми — Иштимиром Худжамовым и Владимиром Калмыковым. Мужчины попросили его помочь в перевозке груза, так как им нужна была третья машина. Позже всех троих задержали.

Согласно материалам дела, Килба был допрошен и имеет статус свидетеля. Его также заподозрили в связи с задержанным в Аргентине гражданином страны Иваном Близнюком, который помогал в организации контрабандной поставки. Они оба занимались продвижением спорта в Иркутской области.

Сам спортсмен отказался дать изданию какие-либо комментарии.

Следователям также стало известно, что в октябре 2017-го на пути в Аргентину Худжамова сопровождали два гражданина Латвии. Они вместе летели на частном самолете, на котором из страны должны были вывезти контрабанду. Его адвокат Дмитрий Миненко заявил, что не знает, кем были эти люди, а следствие не раскрывает их личности. Он также добавил, что изначально самолет с грузом должен был направиться не в Москву, а в Ригу, откуда кокаин, предположительно, распространяли бы по странам Европы.

В МВД Латвии эту информацию никак не прокомментировали, передает RT.

В декабре 2016 года в школе при российским посольстве в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, еще один — в Германии.