Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять олигарха Березовского -СМИ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Почему все новорожденные выглядят так непривлекательно
Еще одна страна выступила за бойкот Кубка мира по биатлону в РФ
Раскрыт секрет моноброви Фриды Кало
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Убитый горем Верник рассказал о болезни Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В деле о «посольском кокаине» нашли российского керлингиста и двух латвийцев

В деле о контрабанде около 400 килограммов кокаина из Аргентины оказались замешаны российский керлингист и два гражданина Латвии, сообщает RT во вторник, 13 марта.

Источник: Reuters

Изданию стало известно, что к переправке груза имел отношение спортсмен Денис Килба. Сообщается, что он был знаком с двумя другими подозреваемыми — Иштимиром Худжамовым и Владимиром Калмыковым. Мужчины попросили его помочь в перевозке груза, так как им нужна была третья машина. Позже всех троих задержали.

Читайте также
Фигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»

Согласно материалам дела, Килба был допрошен и имеет статус свидетеля. Его также заподозрили в связи с задержанным в Аргентине гражданином страны Иваном Близнюком, который помогал в организации контрабандной поставки. Они оба занимались продвижением спорта в Иркутской области.

Сам спортсмен отказался дать изданию какие-либо комментарии.

Следователям также стало известно, что в октябре 2017-го на пути в Аргентину Худжамова сопровождали два гражданина Латвии. Они вместе летели на частном самолете, на котором из страны должны были вывезти контрабанду. Его адвокат Дмитрий Миненко заявил, что не знает, кем были эти люди, а следствие не раскрывает их личности. Он также добавил, что изначально самолет с грузом должен был направиться не в Москву, а в Ригу, откуда кокаин, предположительно, распространяли бы по странам Европы.

Читайте также
Глава летного спецотряда «Россия» о «кокаиновом деле»: перевозим пассажиров, а не грузы

В МВД Латвии эту информацию никак не прокомментировали, передает RT.

В декабре 2016 года в школе при российским посольстве в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, еще один — в Германии.

Отмечалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эту информацию опровергли.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Каким мы запомним Олега Табакова. Фото
Названы условия снятия санкций с России
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как мир отреагировал на обвинения Британии в адрес России
НАСА: жизнь в космосе «радикально поменяла» ДНК астронавта
Фото дня. Бельгийская королева не справилась с кленовым леденцом
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь