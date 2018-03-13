В Башкирии задержаны угонщики элитных внедорожников (видео)
В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в кражах автомобилей. Об этом сообщает республиканское Управление МВД России.
В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в кражах автомобилей. Об этом сообщает республиканское Управление МВД России.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан в ходе
Следствием установлено, что злоумышленники с помощью автосканеров проникали в салоны машин, запускали двигатели и скрывались с места преступления на похищенных автомобилях. Прятали их они в заранее арендованных гаражах.
У подозреваемых изъяты рации, устройства для контроля местонахождения автомобилей, а также системы создания помех спутниковой навигации. Кроме того, найдены 2 похищенные иномарки, которые будут возвращены законным владельцам. Возбуждены уголовные дела (ст. 158 УК РФ).
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