В Башкирии задержаны угонщики элитных внедорожников (видео)

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых подозреваемых в кражах автомобилей в городе Уфе, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что злоумышленники с помощью автосканеров проникали в салоны машин, запускали двигатели и скрывались с места преступления на похищенных автомобилях. Прятали их они в заранее арендованных гаражах.

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