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15:39 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии задержаны угонщики элитных внедорожников (видео)

В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в кражах автомобилей. Об этом сообщает республиканское Управление МВД России.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых подозреваемых в кражах автомобилей в городе Уфе, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что злоумышленники с помощью автосканеров проникали в салоны машин, запускали двигатели и скрывались с места преступления на похищенных автомобилях. Прятали их они в заранее арендованных гаражах.

Во время загрузки произошла ошибка.

У подозреваемых изъяты рации, устройства для контроля местонахождения автомобилей, а также системы создания помех спутниковой навигации. Кроме того, найдены 2 похищенные иномарки, которые будут возвращены законным владельцам. Возбуждены уголовные дела (ст. 158 УК РФ).

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