В Воронеже очередная пенсионерка стала жертвой псевдо-работников банка
У женщины похитили 141 тысячу рублей со счёта.
У женщины похитили 141 тысячу рублей со счёта.
Воронежские полицейские ищут очередных мошенников, которые под видом банковских работников похитили крупную сумму со счёта пенсионерки. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в
На этот раз жертвой телефонных мошенников стала 71-летняя горожанка. На днях на её телефон пришло сообщение, что с её банковской карты осуществлён денежный перевод. И если это не её рук дело — необходимо позвонить по указанному номеру. Пенсионерка позвонила.
Сначала трубку взял мужчина, представившийся сотрудником банка, потом у телефона оказалась
— Женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников, когда связалась с официальным представителем банка и наследующий день написала заявление в отдел полиции, — рассказывают полицейские.
Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока правоохранителям удалось выяснить, что абонентский номер, на который звонила пенсионерка, зарегистрирован в Красноярском крае.
В последнее время в Воронеже участились случаи мошенничества мошенничества. Злоумышленники ищут доверчивых горожан как на улице, так и добираются до них с помощью телефонов. Также они придумывают всё более изощрённые схемы. Так на днях мошенники разыграли целый спектакль с
Сотрудники полиции просят жителей региона быть осторожнее. Не сообщайте никому данные о своих счетах и доступе к ним. Если вы получаете
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