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15:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже очередная пенсионерка стала жертвой псевдо-работников банка

У женщины похитили 141 тысячу рублей со счёта.

Воронежские полицейские ищут очередных мошенников, которые под видом банковских работников похитили крупную сумму со счёта пенсионерки. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На этот раз жертвой телефонных мошенников стала 71-летняя горожанка. На днях на её телефон пришло сообщение, что с её банковской карты осуществлён денежный перевод. И если это не её рук дело — необходимо позвонить по указанному номеру. Пенсионерка позвонила.

Сначала трубку взял мужчина, представившийся сотрудником банка, потом у телефона оказалась какая-то девушка. Неизвестные дали ей инструкции по «разблокировке» карты и, следуя им, пенсионерка сообщила злоумышленникам ПИН-код. Спустя пару часов она обнаружила, что с её счёта пропали 141 тысяча рублей.

— Женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников, когда связалась с официальным представителем банка и наследующий день написала заявление в отдел полиции, — рассказывают полицейские.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока правоохранителям удалось выяснить, что абонентский номер, на который звонила пенсионерка, зарегистрирован в Красноярском крае.

В последнее время в Воронеже участились случаи мошенничества мошенничества. Злоумышленники ищут доверчивых горожан как на улице, так и добираются до них с помощью телефонов. Также они придумывают всё более изощрённые схемы. Так на днях мошенники разыграли целый спектакль с псевдо-банковскими работниками и псевдо-юристом и похитили у горожанина 1,4 млн рублей.

Сотрудники полиции просят жителей региона быть осторожнее. Не сообщайте никому данные о своих счетах и доступе к ним. Если вы получаете какие-то сообщения якобы от банка, звоните в официальные представительства, а не на сомнительные номера. Предупредите об опасности и своих близких, чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

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