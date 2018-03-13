Житель Снежинска притворился спящим, пока его грабили, а после позвонил в полицию

Как только визитеры покинули квартиру потерпевшего, он позвонил в дежурную часть местного отдела полиции, рассказав о случившемся. Мужчина рассказал полицейским, что пока его обворовывали, он сделал вид, будто спит — боялся получить телесные повреждения.

Как оказалось, такая осторожность хозяина жилища, позволившая ему оперативно сообщить о преступлении правоохранительным органам, сыграла на руку и стражам порядка, и ему самому — злоумышленников быстро установили и задержали.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области, ночными воришками оказались двое ранее не судимых молодых людей 17-ти и 18-ти лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.