В Воронеже водитель, сбивший гаишника, отправится в колонию на три года
Инспектор пытался остановить машину нарушителя правил, став на ее пути.
Инспектор пытался остановить машину нарушителя правил, став на ее пути.
Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор 31-летнему водителю. Его признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
13 декабря 2017 года около 13 часов инспекторы ГИБДД остановили «Мерседес Бенц» у ВОГРЭСовского моста, у дома № 2 «в» по улице Степана Солодовникова, за нарушение правил. Водитель попытался скрыться. Полицейский встал на пути «Мерседеса». Нарушитель нажал на педаль газа и сбил инспектора, причинив легкий вред здоровью. Потом бросил машину во дворе на улице 20 лет Октября. Но вскоре его все равно вычислили и задержали.
— Суд приговорил водителя к трем годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, — рассказали в прокуратуре Левобережного района.
Напомним, Коминтерновский районный суд на днях приговорил 35-летнего водителя, сбившего 42-летнюю женщину так, что у нее оторвало обе ноги, к 3,5 годам колонии. Кроме того он обязан выплатить 1 миллион рублей морального вреда родственникам погибшей. При этом прав его лишили всего на три года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.