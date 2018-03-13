В Воронеже водитель, сбивший гаишника, отправится в колонию на три года

Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор 31-летнему водителю. Его признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

13 декабря 2017 года около 13 часов инспекторы ГИБДД остановили «Мерседес Бенц» у ВОГРЭСовского моста, у дома № 2 «в» по улице Степана Солодовникова, за нарушение правил. Водитель попытался скрыться. Полицейский встал на пути «Мерседеса». Нарушитель нажал на педаль газа и сбил инспектора, причинив легкий вред здоровью. Потом бросил машину во дворе на улице 20 лет Октября. Но вскоре его все равно вычислили и задержали.

— Суд приговорил водителя к трем годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, — рассказали в прокуратуре Левобережного района.