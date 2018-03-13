О возможных паводках предупреждают спасатели Дона
Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, при таянии снегов и льда возможен значительный подъем уровня воды в реках области.
Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, при таянии снегов и льда возможен значительный подъем уровня воды в реках области.
Долгожданная оттепель радует всех, кроме спасателей донского региона. В связи с таянием снегов Ростовский гидрометцентр прогнозирует подъем воды в реках и водоемах области.
«Для оперативного реагирования и принятия своевременных мер по предупреждению приносимых паводками бед, проводится постоянный мониторинг за складывающейся обстановкой на всех 52 гидрологических постах» — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Также усилена работа по патрулированию всех водоемов ростовской области, тонкий лед представляет нешуточную опасность для любителей подледного лова. Областные спасатели за неделю выполнили 565 рейдов по местам выхода людей к водным объектам, провели более 1300 бесед с населением, вручили 868 памяток по безопасности на льду. С опасного льда возвращены на берег 12 рыбаков. Однако даже такие усиленные меры не спасают от трагедий, на прошлой неделе два рыбака погибли по собственной неосторожности. Трагедия произошла на Веселовском водохранилище, трое мужчин вышли на тонкий лед, не выдержавший их веса. Бригада МЧС прибыла на помощь рыбакам, но несмотря на меры по спасению, один из рыбаков утонул, второй скончался от переохлаждения. Жизнь третьего мужчины вне опасности.
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