О возможных паводках предупреждают спасатели Дона

Также усилена работа по патрулированию всех водоемов ростовской области, тонкий лед представляет нешуточную опасность для любителей подледного лова. Областные спасатели за неделю выполнили 565 рейдов по местам выхода людей к водным объектам, провели более 1300 бесед с населением, вручили 868 памяток по безопасности на льду. С опасного льда возвращены на берег 12 рыбаков. Однако даже такие усиленные меры не спасают от трагедий, на прошлой неделе два рыбака погибли по собственной неосторожности. Трагедия произошла на Веселовском водохранилище, трое мужчин вышли на тонкий лед, не выдержавший их веса. Бригада МЧС прибыла на помощь рыбакам, но несмотря на меры по спасению, один из рыбаков утонул, второй скончался от переохлаждения. Жизнь третьего мужчины вне опасности.