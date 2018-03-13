Главу московского ГСУ СКР вызвали на допрос по делу полковника Максименко
Начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова вызвали в суд на допрос по делу полковника Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки в $500 тыс.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как и предполагал «Ъ», господина Дрыманова допросят по делу в качестве свидетеля.
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