Главу московского ГСУ СКР вызвали на допрос по делу полковника Максименко

Начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова вызвали в суд на допрос по делу полковника Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки в $500 тыс.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как и предполагал «Ъ», господина Дрыманова допросят по делу в качестве свидетеля.