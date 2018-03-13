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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Главу московского ГСУ СКР вызвали на допрос по делу полковника Максименко

Начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова вызвали в суд на допрос по делу полковника Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки в $500 тыс.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Как и предполагал «Ъ», господина Дрыманова допросят по делу в качестве свидетеля.

Источник: СК РФ

Напомним, Мосгорсуд рассматривает уголовное дело о взятке, которую, предположительно, получил бывший начальник главка СКР Михаил Максименко за переквалификацию обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов несколько раз напоминал участникам процесса про свидетеля по делу господина Дрыманова, но до сих пор его ни разу не вызвали в суд для дачи показаний. Как сообщал «Ъ», Генпрокуратуре придется дать юридическую оценку заявлениям своего представителя.

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