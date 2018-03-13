Карантин по бешенству введён в Городецком районе Нижегородской области

Источник: AP 2018

Согласно информации, сама деревня признана неблагополучным пунктом по бешенству и на ёе территории установлен карантин до 3 мая 2018 года. Эпизоотическим очагом признана территория местной пилорамы. На период карантина нв территории неблагополучного пункта запрещены выводок и натаска собак, торговля и вывоз животных, а также реализация сырого молока.

В угрожаемую зону по бешенству вошли деревни Гришманово, Никулино, Завидлево, Строчково, Высокая Рамень, Клюшниково, Наседкино, Повалихино, Пестово, Шейкино, Носово, Ткалино, Вологино, Скользихино, Артюшино, Федоровское, Романово, Васильевское, Ноздрино, Лосево, Петухово, Савино, Репино, Ахлебаиха, Курцево, Косково, Филипцево.

До 27 апреля должны быть проведены подворные обходы ветработников на предмет выявления склонных к заболеванию животных.

Напомним, до 13 апреля введён карантин по бешенству в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.