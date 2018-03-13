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18:46 (мск), источник: Publika.md

Контрабанда сигарет на миллион леев: три человека задержаны

Троих членов преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет, арестовали в Молдове.

Источник: Publika.md

Они пытались вывезти заграницу сто тысяч пачек табачных изделий. Задержали их на пограничном пункте в Скуленах.

Сигареты должны были переправить в Испанию.

«Предварительная стоимость контрабандного товара — один миллион леев. В Испании его планировали продать за 120 тысяч евро, это почти два с половинной миллиона леев», — сказал глава отдела муниципальной полиции Вячеслав Маноли.

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«У нас в Молдове эта марка сигарет не зарегистрирована. Их нет на нашем рынке. Такие сигареты можно найти в Испании», — сказал глава управления НИР Алексей Бакош.

В группировку входили граждане Молдовы, Румынии и Испании.

«Они якобы занимались экспортом сахара. Таким образом и провозили контрабанду. Частная испанская компания приобретала сахар у местного производителя», — сказал глава управления НИР Алексей Бакош.

Троих контрабандистов арестовали на 30 суток. Ещё трое пока остаются на свободе. Правоохринетели проверяют причастность к этой схеме пограничников и таможенников.

«Проводим внутреннее расследование, проверяем, если к схеме причастны сотрудники госучреждений», — сказал прокурор Виктор Казаку.

Если задержанных признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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