Контрабанда сигарет на миллион леев: три человека задержаны
Троих членов преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет, арестовали в Молдове.
Троих членов преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет, арестовали в Молдове.
Они пытались вывезти заграницу сто тысяч пачек табачных изделий. Задержали их на пограничном пункте в Скуленах.
Сигареты должны были переправить в Испанию.
«Предварительная стоимость контрабандного товара — один миллион леев. В Испании его планировали продать за 120 тысяч евро, это почти два с половинной миллиона леев», — сказал глава отдела муниципальной полиции Вячеслав Маноли.
«У нас в Молдове эта марка сигарет не зарегистрирована. Их нет на нашем рынке. Такие сигареты можно найти в Испании», — сказал глава управления НИР Алексей Бакош.
В группировку входили граждане Молдовы, Румынии и Испании.
«Они якобы занимались экспортом сахара. Таким образом и провозили контрабанду. Частная испанская компания приобретала сахар у местного производителя», — сказал глава управления НИР Алексей Бакош.
Троих контрабандистов арестовали на 30 суток. Ещё трое пока остаются на свободе. Правоохринетели проверяют причастность к этой схеме пограничников и таможенников.
«Проводим внутреннее расследование, проверяем, если к схеме причастны сотрудники госучреждений», — сказал прокурор Виктор Казаку.
Если задержанных признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.
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