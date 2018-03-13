Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Российская туристка родила в Красном море
Савченко отреагировала на слова о своем бегстве в Россию
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
19:31 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре зав детсадом, где детей заставляли мыть унитазы, объявлен выговор

Воспитательница, принуждавшая воспитанников в качестве наказания мыть унитазы, оштрафована на 300 рублей.

По представлению прокуратуры Кировского района Самары заведующей детским садом № 260, в котором воспитанников принуждали к уборке помещений, объявлен выговор, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, прокуратурой Кировского района Самары организована проверка по обращению местной жительницы по факту привлечения ее малолетнего ребенка к уборке помещений в МБДОУ «Детский сад № 260».

В ходе проверки выявлены факты незаконного и необоснованного принуждения воспитателем малолетних воспитанников детского сада мыть унитазы в качестве наказания за нарушение порядка.

В ходе проверки приказом заведующей детского сада воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и в настоящее время она не работает в образовательном учреждении.

По результатам прокурорской проверки в отношении воспитателя возбуждено административное дело по статье «Самоуправство» КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Кировского района она признана виновной и приговорена к штрафу 300 рублей.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Кировского района об устранении нарушений требований закона руководитель департамента образования объявил выговор заведующей детским садом Хренковой С. Н. за отсутствие должного контроля за работой подчиненных работников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Обмануть детектор лжи. Полиграфолог о тонкостях своей работы
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь