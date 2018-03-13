В Самаре зав детсадом, где детей заставляли мыть унитазы, объявлен выговор

По представлению прокуратуры Кировского района Самары заведующей детским садом № 260, в котором воспитанников принуждали к уборке помещений, объявлен выговор, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, прокуратурой Кировского района Самары организована проверка по обращению местной жительницы по факту привлечения ее малолетнего ребенка к уборке помещений в МБДОУ «Детский сад № 260».

В ходе проверки выявлены факты незаконного и необоснованного принуждения воспитателем малолетних воспитанников детского сада мыть унитазы в качестве наказания за нарушение порядка.

В ходе проверки приказом заведующей детского сада воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и в настоящее время она не работает в образовательном учреждении.

По результатам прокурорской проверки в отношении воспитателя возбуждено административное дело по статье «Самоуправство» КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Кировского района она признана виновной и приговорена к штрафу 300 рублей.