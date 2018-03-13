В Крыму водитель сбил детей на тротуаре и скрылся

«Авария произошла поздним вечером в центре поселка Стальное Джанкойского района. По словам очевидцев, около 22:00 в сумерках неизвестный водитель, управляя автомобилем ВАЗ светлого цвета, на большой скорости вылетел за пределы проезжей части и допустил наезд на двух пешеходов 15 и 16 лет, которые двигались по тротуару во встречном направлении. Транспортное средство скрылось, а дети, перелетевшие через корпус машины, остались лежать на асфальте, не успев увидеть номер автомобиля», — уточняют в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что вскоре инспекторы дорожно-постовой службы обнаружили автомобиль, который имел повреждения, характерные для подобных аварий.

Машина, сбившая подростков в селе Джанкойского района.

«К шести утра водитель, находившийся в момент ДТП за рулем, был установлен и задержан. В разговоре со стражами порядка молодой человек, который на протяжении нескольких часов скрывался дома у своих знакомых, первоначально отрицал свою причастность к дорожному инциденту. В процессе беседы с полицейскими он все же проговорился, что в ту минуту находился в автомобиле, но якобы спал на заднем сиденье, а за рулем был совсем другой человек», — уточнили в ведомстве.

Однако позже водитель признался, что именно он сбил подростков, объяснив инцидент тем, что не справился с управлением, а в момент аварии сильно испугался и потому сбежал с места правонарушения.