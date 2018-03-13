Еще одного волгоградского застройщика уличили в обмане дольщиков

Речь идет о дольщиках ЖК «Заречье» в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. Компания «Строительные системы» возводит здесь 11 многоэтажных домов. Но в последнее время стройка приостановилась.
Как указал в суде региональный Госстройнадзор, застройщик длительное время не сдает объекты. А проверка Инспекции показала нецелевое расходование значительной суммы средств компанией. На основании этого инспекторы и потребовали в суде приостановить сбор средств дольщиков.
Суд удовлетворил эти требования. При этом оставил компании право вести работы по возведению домов и привлекать инвестиции в строительство.
Застройщик попытался обжаловать это решение суда, но в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде признали его законным.
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