Еще одного волгоградского застройщика уличили в обмане дольщиков

Речь идет о дольщиках ЖК «Заречье» в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. Компания «Строительные системы» возводит здесь 11 многоэтажных домов. Но в последнее время стройка приостановилась.

Как указал в суде региональный Госстройнадзор, застройщик длительное время не сдает объекты. А проверка Инспекции показала нецелевое расходование значительной суммы средств компанией. На основании этого инспекторы и потребовали в суде приостановить сбор средств дольщиков.

Суд удовлетворил эти требования. При этом оставил компании право вести работы по возведению домов и привлекать инвестиции в строительство.