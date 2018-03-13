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18:17 (мск), источник: Фонтанка

Трижды лопнувшая труба оставила без тепла дома в центре Петербурга

Похолодание в квартирах жителей нескольких десятков домов Центрального района Петербурга продолжается третий день. На отремонтированной трубе нашли дефект, из-за чего у горожан снова остывают батареи.

Источник: РИА "Новости"

Бригада «Теплосети Петербурга» закончила аварийные работы у четвёртого дома на 9-й Советской улице вечером 12 марта. Во время ремонта специалисты заметили на этом же трубопроводе ненадёжный участок, расположенный у 22-го дома. Устранять дефект начали уже утром вторника, сообщили в компании. Но от дальнейших комментариев отказались.

В комитете по энергетике Смольного пояснили, что в зону работ снова попали 38 зданий. Их перевели на резервную схему отопления. Завершить ремонт планируется к шести утра 14 декабря. В первый раз труба дала течь ещё в воскресенье, тогда аварийная бригада работала у дома 31 по Греческому проспекту.

Также специалисты «Теплосети Петербурга» сегодня чинят трубопровод у первого корпуса 19-го дома на улице Маршала Захарова. По информации комитета по энергетике, прорыв лишил здание отопления. Работы завершат к 22:35.

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