Трижды лопнувшая труба оставила без тепла дома в центре Петербурга

Источник: РИА "Новости"

Бригада «Теплосети Петербурга» закончила аварийные работы у четвёртого дома на 9-й Советской улице вечером 12 марта. Во время ремонта специалисты заметили на этом же трубопроводе ненадёжный участок, расположенный у 22-го дома. Устранять дефект начали уже утром вторника, сообщили в компании. Но от дальнейших комментариев отказались.

В комитете по энергетике Смольного пояснили, что в зону работ снова попали 38 зданий. Их перевели на резервную схему отопления. Завершить ремонт планируется к шести утра 14 декабря. В первый раз труба дала течь ещё в воскресенье, тогда аварийная бригада работала у дома 31 по Греческому проспекту.