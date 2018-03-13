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17:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В россошанском селе при пожаре погибла 89-летняя женщина

Возгорание тушили 40 минут.

Жительница села Подгорное Россошанского района, 89-летняя женщина, погибла при пожаре во вторник, 13 марта. Дом пенсионерки загорелся в 5:35. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности по Россошанскому району Денис Брынько.

Возгорание потушили через 40 минут. На месте работали два отделения ПСЧ-25. Причина пожара устанавливается.

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