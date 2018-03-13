В россошанском селе при пожаре погибла 89-летняя женщина

Жительница села Подгорное Россошанского района, 89-летняя женщина, погибла при пожаре во вторник, 13 марта. Дом пенсионерки загорелся в 5:35. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности по Россошанскому району Денис Брынько.