Прокуратура Челнов начала проверку после появления четвероклассника с ножом в школе

Как стало известно, в школу № 9 Набережных Челнов учащийся четвёртого класса принес с собой нож. Острый металлический предмет в его руках заметил одноклассник и сообщил об этом учителю. Общими усилиями удалось забрать нож у мальчика. После чего он начал всем угрожать и кричать, что «всех расстреляет». По словам одноклассников, это не первый случай агрессивного поведения со стороны мальчика. Ранее он накидывался на педагога с ручкой.
Как сообщил представитель прокуратуры, в надзорный орган с соответствующим сообщением обратился отдел по делам несовершеннолетних УМВД по Набережным Челнам. По данному факту проводится проверка.
В самой школе случившееся не комментируют. Хотя к администрации заведения сразу возникает вопрос, как ребенок мог пронести в школу опасный предмет?
Кроме того, буквально недавно, после ЧП в пермской школе, где группа подростков устроила резню, начальник Управления образования исполкома Автограда Винер Харисов заявил об усилении контроля за доступом в детские сады и школы. В частности, было сказано, что в образовательных учреждениях организованы круглосуточные дежурства вахтеров и сторожей, проводятся дежурства директоров и учителей школ.
Между тем, в социальных сетях уже появились нелицеприятные комментарии учащихся этой школы. Так, одна из учениц написала, что ножи в школу приносят многие дети. «Если день проходит без ран, то у нас праздник», — написала девочка. В соцсетях также говорится, что учащихся школы № 9, которую именуют в простонародье «сидоровской», боятся ребята из соседних школ.
Возможно, действительность не так уж и мрачна, как ее описывают пользователи социальных сетей. Но, как уже было сказано, администрация учебного заведения не спешит развеять сомнения окружающих.
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