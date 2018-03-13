Под Волгоградом капитана танкера и его подельников оштрафовали за слив топлива

Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, в июле прошлого года капитан вместе с двумя членами экипажа и жителем Волгоградской области попытались похитить более 37 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 830 тысяч рублей.

Все задержанные признали свою вину. Светлоярский районный суд признал их виновными в покушению на кражу и, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил всех участников группы к штрафам в размере от 120 до 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.