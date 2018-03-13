Под Волгоградом капитана танкера и его подельников оштрафовали за слив топлива
Капитан танкера и трое его подельников приговорены к крупным штрафам за попытку хищения дизельного топлива из баков судна.
Капитан танкера и трое его подельников приговорены к крупным штрафам за попытку хищения дизельного топлива из баков судна.
Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, в июле прошлого года капитан вместе с двумя членами экипажа и жителем Волгоградской области попытались похитить более 37 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 830 тысяч рублей.
В момент перекачки солярки вся преступная группа была задержана сотрудниками транспортной полиции.
Все задержанные признали свою вину. Светлоярский районный суд признал их виновными в покушению на кражу и, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил всех участников группы к штрафам в размере от 120 до 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.