Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом капитана танкера и его подельников оштрафовали за слив топлива

Капитан танкера и трое его подельников приговорены к крупным штрафам за попытку хищения дизельного топлива из баков судна.

Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, в июле прошлого года капитан вместе с двумя членами экипажа и жителем Волгоградской области попытались похитить более 37 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 830 тысяч рублей.

В момент перекачки солярки вся преступная группа была задержана сотрудниками транспортной полиции.

Все задержанные признали свою вину. Светлоярский районный суд признал их виновными в покушению на кражу и, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил всех участников группы к штрафам в размере от 120 до 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Петербурге в жилом доме взрывом разворотило два этажа
Столичный рынок каршеринга растет быстрее, чем курс биткоина
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь