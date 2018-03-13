В Караганде кипятком затопило несколько улиц: образовался транспортный коллапс

По словам очевидцев, длина разлива воды составила примерно один километр.

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«Со стороны “Корзины” на Республику шли сильные потоки воды, там образовался транспортный коллапс. Машины еле “проплывают” там. Все усугубляет пар, приходится передвигаться наощупь почти», — рассказывают автолюбители.

В ТОО «Теплотранзит Караганда» сообщают, что прорыв был обнаружен около четырех часов дня.

«13 марта 2018 года обнаружен дефект на подающем трубопроводе тепломагистрали диаметром 720 мм подземного исполнения по проспекту Республики. На ухудшенный режим теплоснабжения переведены 144 многоэтажных жилых дома, 3 частных дома и 32 объектов юридических лиц микрорайонов 30, Степной 1,2,3,4, МЖК», — подчеркнули в компании.

Также в ТОО сообщили, что в устранении аварии задействованы 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 14 человек и 9 единиц специальной техники.