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10:42 (мск), источник: ТАСС

МЧС признала пострадавшие от взрыва квартиры в Краснодаре непригодными для проживания

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Обследование с помощью оборудования МЧС показало, что квартиры на верхних этажах в наиболее пострадавшем подъезде дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа, непригодны для проживания. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Взрыв газа произошел в субботу на пятом этаже пятиэтажного дома в подъезде № 4. По последним данным, пострадали семь человек, два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало. Мэрия сообщала, что пострадавший подъезд решено восстановить.

«Мы выдали рекомендации, чтобы четвертый, пятый этаж (в четвертом подъезде — прим. ТАСС) сняли и заново построили <…> Мы говорим: невозможно пребывание людей на четвертом, пятом этаже», — сказал начальник регионального главка МЧС.

Он отметил, что окончательное решение о ремонтных работах будет принято после дополнительного обследования.

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