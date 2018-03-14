МЧС признала пострадавшие от взрыва квартиры в Краснодаре непригодными для проживания
КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Обследование с помощью оборудования МЧС показало, что квартиры на верхних этажах в наиболее пострадавшем подъезде дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа, непригодны для проживания. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.