МЧС признала пострадавшие от взрыва квартиры в Краснодаре непригодными для проживания

Взрыв газа произошел в субботу на пятом этаже пятиэтажного дома в подъезде № 4. По последним данным, пострадали семь человек, два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало. Мэрия сообщала, что пострадавший подъезд решено восстановить.