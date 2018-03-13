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17:25 (мск), источник: VLADNEWS

Во владивостокском здании суда произошла потасовка

Порядок в судебном участке восстановлен.

Судебный пристав остановил драку посетителей судебного участка в Первореченском районе Владивостокского городского округа и вызвал полицию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

12 марта в здании по проспекту Красного знамени, где расположены участки мировых судей, произошёл инцидент. Один из посетителей по неизвестным причинам накинулся на другого посетителя, устроив потасовку.

Дежурный пристав по ОУПДС предпринял оперативные меры, прекратил драку и усмирил агрессивного гражданина.

В отношении инициатора драки был составлен административный протокол по части 2 статье 17.3 КоАП РФ за неисполнение законного распоряжения о прекращении действий, нарушающих правила суда.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые доставили участников инцидента в отдел для дальнейшей проверки.

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