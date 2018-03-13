Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Умер народный артист Олег Табаков
17:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Ростовской области обвиняют в мошенничестве

В Ростовской области следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, которое совершил бывший начальник отдела информационных технологий, автоматизированных систем, управления и связи ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, обвиняемый использовал свое служебное положение и в период с ноября 2013 года по октябрь 2016 года ежемесячно включал в счета оплаты мобильных услуг свои личные номера телефонов. Деньги, которые предназначались только для оплаты сотовой связи, он переводил на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сейчас уголовное дело направлено в суд», — рассказали в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Лубянке может закрыться магазин игрушек
Умер Олег Табаков
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Как выглядит защитная стена от цунами в Японии
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ В классе для слабовидящих спортсменов серебряную медаль выиграла Михалина Лысова
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь