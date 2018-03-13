Бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Ростовской области обвиняют в мошенничестве

По информации ведомства, обвиняемый использовал свое служебное положение и в период с ноября 2013 года по октябрь 2016 года ежемесячно включал в счета оплаты мобильных услуг свои личные номера телефонов. Деньги, которые предназначались только для оплаты сотовой связи, он переводил на свою банковскую карту. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.