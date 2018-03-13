Бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Ростовской области обвиняют в мошенничестве
В Ростовской области следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, которое совершил бывший начальник отдела информационных технологий, автоматизированных систем, управления и связи ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщили в
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