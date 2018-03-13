В Волгограде экс-сотрудник УФСИН предстанет перед судом за хищение металла из вагона

Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, 17 декабря мужчины на железнодорожной станции «Шпалопропитка» залезли на полувагон и скинули с него больше тонны лома черных металлов. Затем они оттащили украденное в лесопосадку и спрятали под ветками. Похищенный металл они планировали вывезти до ближайшего пункта приема лома и сдать его.