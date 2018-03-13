В Волгограде экс-сотрудник УФСИН предстанет перед судом за хищение металла из вагона
29-летний
29-летний
Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, 17 декабря мужчины на железнодорожной станции «Шпалопропитка» залезли на полувагон и скинули с него больше тонны лома черных металлов. Затем они оттащили украденное в лесопосадку и спрятали под ветками. Похищенный металл они планировали вывезти до ближайшего пункта приема лома и сдать его.
Днем злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции в момент погрузки украденного лома в машину, принадлежащую одному из похитителей.
Оба задержанных уже признали свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться Красноармейским районным судом. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.