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18:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде экс-сотрудник УФСИН предстанет перед судом за хищение металла из вагона

29-летний экс-сотрудник УФСИН России по Волгоградской области и его 25-летний подельник предстанут перед судом за кражу металла из вагона.

Как рассказал «КП-Волгоград» помощник волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк, 17 декабря мужчины на железнодорожной станции «Шпалопропитка» залезли на полувагон и скинули с него больше тонны лома черных металлов. Затем они оттащили украденное в лесопосадку и спрятали под ветками. Похищенный металл они планировали вывезти до ближайшего пункта приема лома и сдать его.

Днем злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции в момент погрузки украденного лома в машину, принадлежащую одному из похитителей.

Оба задержанных уже признали свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться Красноармейским районным судом. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

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