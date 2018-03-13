Автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области, жертв и пострадавших нет, сообщила
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области, жертв и пострадавших нет, сообщила
Управление диспетчерской дежурной сменой ДЧС Акмолинской области для предупреждения населения через сотовых операторов рассылает сообщения об усилении ветра, гололеде, закрытии дорог, понижении температуры воздуха. Несмотря на это, люди на личном и общественном транспорте выезжают за пределы населенных пунктов и попадают в опасные ситуации.
«6 марта из села Свободное в город Есиль в 08:15 выехал автобус с 25 пассажирами. На пятом километре
В 08:48 спасатели Есильского гарнизона направились к месту происшествия и вскоре помогли людям выбраться.
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