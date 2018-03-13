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17:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputniknews.kz
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Управление диспетчерской дежурной сменой ДЧС Акмолинской области для предупреждения населения через сотовых операторов рассылает сообщения об усилении ветра, гололеде, закрытии дорог, понижении температуры воздуха. Несмотря на это, люди на личном и общественном транспорте выезжают за пределы населенных пунктов и попадают в опасные ситуации.

«6 марта из села Свободное в город Есиль в 08:15 выехал автобус с 25 пассажирами. На пятом километре из-за гололеда автобус съехал в кювет и не смог продолжить движение», — сообщили в ДЧС.

В 08:48 спасатели Есильского гарнизона направились к месту происшествия и вскоре помогли людям выбраться.

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