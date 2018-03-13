Автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Акмолинской области

Источник: Sputniknews.kz

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Управление диспетчерской дежурной сменой ДЧС Акмолинской области для предупреждения населения через сотовых операторов рассылает сообщения об усилении ветра, гололеде, закрытии дорог, понижении температуры воздуха. Несмотря на это, люди на личном и общественном транспорте выезжают за пределы населенных пунктов и попадают в опасные ситуации.

«6 марта из села Свободное в город Есиль в 08:15 выехал автобус с 25 пассажирами. На пятом километре из-за гололеда автобус съехал в кювет и не смог продолжить движение», — сообщили в ДЧС.