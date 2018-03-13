В Пермском крае восстановили газоснабжение

«13 марта на территории Бардымского района (Пермский край) при проведении подрядчиком — ООО “Стройтехсервис”, плановых ремонтных работ произошел выход газа (разгерметизация). В настоящее время отказ устранен, газоснабжение восстановлено», — сообщили в компании.

Во вторник в материалах Минэнерго РФ сообщалось, что почти 8 тысяч человек остались без газа в Пермском крае из-за повреждения газопровода в населенном пункте Утяй Бардымского района. Газопровод принадлежит и обслуживается «Лукойлом».