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20:40 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае восстановили газоснабжение

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Газоснабжение потребителей в Пермском крае после разгерметизации газопровода восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе дочернего общества «Лукойла» — «Лукойл-Пермь».

Источник: РИА Новости

«13 марта на территории Бардымского района (Пермский край) при проведении подрядчиком — ООО “Стройтехсервис”, плановых ремонтных работ произошел выход газа (разгерметизация). В настоящее время отказ устранен, газоснабжение восстановлено», — сообщили в компании.

Также в компании добавили, что негативные экологические последствия отсутствуют.

Во вторник в материалах Минэнерго РФ сообщалось, что почти 8 тысяч человек остались без газа в Пермском крае из-за повреждения газопровода в населенном пункте Утяй Бардымского района. Газопровод принадлежит и обслуживается «Лукойлом».

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 В Пермском крае восстановили газоснабжение
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