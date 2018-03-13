В Пермском крае восстановили газоснабжение
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Газоснабжение потребителей в Пермском крае после разгерметизации газопровода восстановлено, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Газоснабжение потребителей в Пермском крае после разгерметизации газопровода восстановлено, сообщили РИА Новости в
«13 марта на территории Бардымского района (Пермский край) при проведении подрядчиком — ООО “Стройтехсервис”, плановых ремонтных работ произошел выход газа (разгерметизация). В настоящее время отказ устранен, газоснабжение восстановлено», — сообщили в компании.
Также в компании добавили, что негативные экологические последствия отсутствуют.
Во вторник в материалах Минэнерго РФ сообщалось, что почти 8 тысяч человек остались без газа в Пермском крае
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