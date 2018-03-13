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17:58 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы

В Казани в канун 8 марта были ограблены два доставщика пиццы, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, первое нападение случилось 7 марта в подъезде дома № 50 по улице Фучика.

 — 26-летний парень заказал пиццу в «Папа Джонс». Когда 25-летний доставщик зашел в подъезд, на него напали и украли три пиццы стоимостью в 2 600 рублей, — сообщили ProKazan.ru.

Пострадавший обратился в полицию.

Спустя несколько часов в 23:00 у дома № 21 по улице Дубравная в салоне «Киа Спектра» у доставщика из компании «Пиджей Казань» также отобрали три пиццы за 3 тысячи рублей.

9 марта оба подозреваемых были задержаны — 20-летний и 25-летний парни. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Грабеж с применением насилия».

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