В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы

Предварительно, первое нападение случилось 7 марта в подъезде дома № 50 по улице Фучика.

— 26-летний парень заказал пиццу в «Папа Джонс». Когда 25-летний доставщик зашел в подъезд, на него напали и украли три пиццы стоимостью в 2 600 рублей, — сообщили ProKazan.ru.

Пострадавший обратился в полицию.

Спустя несколько часов в 23:00 у дома № 21 по улице Дубравная в салоне «Киа Спектра» у доставщика из компании «Пиджей Казань» также отобрали три пиццы за 3 тысячи рублей.