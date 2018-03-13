Женщина скончалась от ножевых ранений в больнице Костаная

Происшествие в Костанае случилось 8 марта, в 23:45 48-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Костанайскую городскую больницу.

«У нее были ножевые ранения, в том числе проникающее в грудную клетку с повреждением легкого. Наши врачи сделали ей две операции. Спасти ее не удалось. У женщины была большая догоспитальная потеря крови», — сообщил изданию «Алау» заместитель главного врача медицинского учреждения Игорь Войтов.