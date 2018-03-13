Трое поляков в Минске пытались ограбить таксиста и угнать машину

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 5 марта. Около 6.00 в милицию обратился водитель такси. Он сообщил, что трое пассажиров на улице Жуковского не оплачивают услуги и пытаются угнать машину. Злоумышленниками оказались граждане Польши. Их задержали сотрудники Октябрьского РУВД.

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В белорусскую столицу иностранцы приехали в феврале — для открытия дочерней фирмы. Ночью 5 марта они отдыхали в одном из баров Минска, употребляли алкоголь. Возвращаться решили на такси.

«Прибыв по нужному адресу, компания полностью не оплатила поездку. Из-за этого возник конфликт с таксистом, 24-летний гражданин Польши забрал у таксиста стоимость оплаченной ими поездки, Br10 и металлический термос. Испугавшись, водитель выбежал из машины и вызвал милицию. В это время злоумышленник сел за руль авто и попытался его угнать, но таксист ему помешал. Все трое молодых людей были задержаны и доставлены в РУВД для дальнейшего разбирательства», — рассказала Эвелина Дручинина.