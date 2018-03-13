Трое поляков в Минске пытались ограбить таксиста и угнать машину
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое поляков в Минске пытались ограбить таксиста и угнать машину, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое поляков в Минске пытались ограбить таксиста и угнать машину, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.
Инцидент произошел 5 марта. Около 6.00 в милицию обратился водитель такси. Он сообщил, что трое пассажиров на улице Жуковского не оплачивают услуги и пытаются угнать машину. Злоумышленниками оказались граждане Польши. Их задержали сотрудники Октябрьского РУВД.
В белорусскую столицу иностранцы приехали в феврале — для открытия дочерней фирмы. Ночью 5 марта они отдыхали в одном из баров Минска, употребляли алкоголь. Возвращаться решили на такси.
«Прибыв по нужному адресу, компания полностью не оплатила поездку.
Основной фигурант на момент задержания был сильно пьян, мотивы своего поступка внятно объяснить не смог. Сейчас он находится в ИВС, в отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 206 (грабеж) и ч.1 ст. 214 (угон транспортного средства) УК. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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