Планировавший заразить бывшую жену ВИЧ житель Ляховичей приговорен к семи годам колонии
13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района сегодня огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на бывшую жену, чтобы заразить ее
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