Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Российская туристка родила в Красном море
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
19:14 (мск), источник: БЕЛТА

Планировавший заразить бывшую жену ВИЧ житель Ляховичей приговорен к семи годам колонии

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района сегодня огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на бывшую жену, чтобы заразить ее ВИЧ-инфекцией, сообщили БЕЛТА в районной прокуратуре.

Источник: БЕЛТА
Читайте также
Собаку, которую забрали у бездомного в Гомеле, спасли от усыпления

Драма разыгралась в конце ноября 2017 года. Вечером 38-летнюю жительницу райцентра неизвестный ударил в ногу медицинским шприцем. Организатором преступления оказался 41-летний бывший муж потерпевшей. Нападавшему он заплатил $50, чтобы тот посредством инъекции ввел его экс-супруге кровь, зараженную ВИЧ. Хулиган не довел умысел до конца, поскольку набрал в шприц незараженную кровь.

В отношении бывшего мужа были возбуждены уголовные дела. Ему инкриминировались преступления, предусмотренные ч.4 ст. 16 (организация преступления), ч.1 ст. 14 и ч.3 ст. 157 (покушение на заражение ВИЧ), ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) УК.

Мужчина приговорен к семи годам исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, с него взысканы Br10 тыс. в качестве морального ущерба в пользу пострадавшей, а также другие процессуальные издержки, в том числе за проведение экспертиз.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер Олег Табаков
Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь