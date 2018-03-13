В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме
В Петербурге произошел взрыв в подъезде жилого дома по проспекту Народного Ополчения, 219. Разрушены квартиры на верхних этажах.
В Петербурге произошел взрыв в подъезде жилого дома по проспекту Народного Ополчения, 219. Разрушены квартиры на верхних этажах.
В ГУ МЧС по
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, звук взрыва был слышен в нескольких кварталах от эпицентра. Сам дом по проспекту Народного Ополчения был построен в 1971 году, в нем проживает 626 человек.
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