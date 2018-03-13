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18:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме

В Петербурге произошел взрыв в подъезде жилого дома по проспекту Народного Ополчения, 219. Разрушены квартиры на верхних этажах.

Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу «РГ» сообщили, что сейчас на место происшествия выехали спасательные бригады. Сигнал о взрыве поступил от очевидцев. Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, звук взрыва был слышен в нескольких кварталах от эпицентра. Сам дом по проспекту Народного Ополчения был построен в 1971 году, в нем проживает 626 человек.

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