В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу «РГ» сообщили, что сейчас на место происшествия выехали спасательные бригады. Сигнал о взрыве поступил от очевидцев. Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, звук взрыва был слышен в нескольких кварталах от эпицентра. Сам дом по проспекту Народного Ополчения был построен в 1971 году, в нем проживает 626 человек.