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18:58 (мск), источник: Publika.md

Нескольких сотрудников бельцкой мэрии подозревают в злоупотреблении властью

Нескольких сотрудников бельцкой мэрии подозревают в злоупотреблении властью. По данным следствия, они подтасовали результаты некоторых тендеров, в том числе на закупку мусорных баков.

Источник: Publika.md

При обыске в их кабинетах полиция обнаружила контракты на приобретение ста контейнеров общей стоимостью 600 тысяч леев.

Подозреваемые сотрудничают со следствием. Если их признают виновными, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин был недоступен для комментариев.

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