В Алабаме в ДТП со школьным автобусом погиб человек
Один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения в результате аварии школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WKRG. Автобус, в котором находилось до 45 человек, утром во вторник рухнул в ущелье глубиной около 15 метров.
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