В Алабаме в ДТП со школьным автобусом погиб человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения в результате аварии школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WKRG.

Автобус, в котором находилось до 45 человек, утром во вторник рухнул в ущелье глубиной около 15 метров. Дети в автобусе были участниками школьного оркестра и возвращались в Техас после экскурсии.

Шериф округа Болдуин сообщил об одном погибшем в ДТП. Еще один пассажир находится в критическом состоянии, состояние пяти человек оценивается как тяжелое. В ходе спасательной операции незначительные травмы получил помощник шерифа.

По данным телеканала, в аварии погиб водитель автобуса.