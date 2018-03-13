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19:36 (мск), источник: РИА Новости

В Алабаме в ДТП со школьным автобусом погиб человек

Один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения в результате аварии школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WKRG. Автобус, в котором находилось до 45 человек, утром во вторник рухнул в ущелье глубиной около 15 метров.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения в результате аварии школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WKRG.

Автобус, в котором находилось до 45 человек, утром во вторник рухнул в ущелье глубиной около 15 метров. Дети в автобусе были участниками школьного оркестра и возвращались в Техас после экскурсии.

Шериф округа Болдуин сообщил об одном погибшем в ДТП. Еще один пассажир находится в критическом состоянии, состояние пяти человек оценивается как тяжелое. В ходе спасательной операции незначительные травмы получил помощник шерифа.

По данным телеканала, в аварии погиб водитель автобуса.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.

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