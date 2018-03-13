Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «РГ» источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в доме прозвучал хлопок, вызванный, по предварительным данным, газо-воздушной смесью.

В «Петербурггазе» «РГ» сообщили, что данная информация проверяется. Сейчас на место происшествия направлена бригада газовиков. Но пока версию с газом в «Петербурггазе» не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку с большой вероятностью дом обслуживается другой компанией.

Напомним, в результате взрыва в девятиэтажном доме 1971-го года постройки были разрушены перекрытия как минимум в четырех квартирах.