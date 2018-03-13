Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке
Причиной взрыва в Петербурге, в девятиэтажке по улице Народного Ополчения, 219, мог стать газ.
Причиной взрыва в Петербурге, в девятиэтажке по улице Народного Ополчения, 219, мог стать газ.
Как сообщил «РГ» источник в ГУ МВД по
В «Петербурггазе» «РГ» сообщили, что данная информация проверяется. Сейчас на место происшествия направлена бригада газовиков. Но пока версию с газом в «Петербурггазе» не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку с большой вероятностью дом обслуживается другой компанией.
Напомним, в результате взрыва в девятиэтажном доме 1971-го года постройки были разрушены перекрытия как минимум в четырех квартирах.
Также разрушены два верхних этажа в подъезде. Обломки плит рухнули на землю. Сейчас на место стянуты пожарные автомобили и бригады «скорой». Жильцов, а в здании проживает по меньшей мере 600 человек, эвакуируют.
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