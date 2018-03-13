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20:30 (мск), источник: Фонтанка

Сосулька пробила голову прохожей в Петербурге

В Петербурге женщина получила тяжелые травмы от сосульки, упавшей с семиэтажного дома в Красногвардейском районе.

Источник: AP 2018

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 13 марта наледь сошла на Новочеркасском проспекте с дома 41/14, он находится на углу с Заневской площадью.

В администрации Красногвардейского района нашему изданию уточнили, что женщина госпитализирована в Александровскую больницу. Дом 41/14 управляется компанией «Меркурий», добавили в администрации.

Потепление в Петербурге стало сюрпризом для коммунальщиков. Количество поврежденных автомобилей исчисляется десятками, за выходные пострадали семь человек.

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