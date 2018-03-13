Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова необъяснимой
ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне необъяснимой.
ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне необъяснимой.
Расследованием смерти соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне, произошедшей 12 марта, занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в
«Полиция была вызвана службой скорой помощи Лондона в понедельник в 22:46 (01:46 вторника мск) в рамках реагирования на сообщения о том, что мужчина был найден мертвым в доме по адресе Кларенс авеню,
В
О Глушкове
Николай Глушков — российский предприниматель. В 1989—1991 годы занимал пост начальника отдела, затем — заместителя гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991—1995 гг. руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году занял пост заместителя гендиректора «Аэрофлота».
В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки
Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годы.
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