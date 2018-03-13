Британская полиция назвала смерть соратника Березовского Николая Глушкова необъяснимой

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Расследованием смерти соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне, произошедшей 12 марта, занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Скотленд-Ярде в ответ на запрос об информации о смерти предпринимателя.

«На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека», — сообщили в полиции, которая по традиции не называет имен погибших или пострадавших людей.

«Полиция была вызвана службой скорой помощи Лондона в понедельник в 22:46 (01:46 вторника мск) в рамках реагирования на сообщения о том, что мужчина был найден мертвым в доме по адресе Кларенс авеню, Нью-Майден. Хотя мы полагаем, что нам известна личность умершего, должна пройти процедура формального опознания», — отметили в полиции.

В Скотленд-Ярде указали на то, что не усматривают связи между смертью Гулшкова и инцидентом с отравлением 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Нет свидетельств, указывавших на существующую связь с инцидентом Солсбери», — отметили в полиции.

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О Глушкове

Николай Глушков — российский предприниматель. В 1989—1991 годы занимал пост начальника отдела, затем — заместителя гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991—1995 гг. руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году занял пост заместителя гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.