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20:49 (мск), источник: Nur.kz

8 домов рухнули из-за паводков в ВКО

В общей сложности пострадали 148 домов. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что каждому пострадавшему от паводка в Аягозе окажут помощь, сообщает Устинка LIVE со ссылкой на пресс-службу акимата.

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В Аягозском районе ВКО из-за паводков было объявлено ЧС. Потоком воды разрушены три моста, пострадали около 150 домов, все семьи пострадавшие от стихии были эвакуированы. Сейчас их разместили в специально оборудованных помещениях.

Аким выехал на место ЧС, где встретился с жителями затопленных домов. По мнению Ахметова, число поврежденных домов в ближайшем времени может увеличится.

На вопросы о восстановлении жилья аким ответил, что никто из жителей Аягоза не останется на улице, все пострадавшие будут обеспечены крышей над головой. Помимо этого, фонд «Парыз» должен выделить 50 млн тенге на еду одежду и уголь для пострадавших.

Сейчас уровень воды снизился, на месте продолжают работать специальная комиссия, местные власти, а также волонтеры., которые борются с последствиями стихии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти ВКО продолжают следить за обстановкой и в других районах, где сохраняется риск повторения подобной катастрофы. В связи с этим в воздух были подняты вертолеты, которые патрулируют данные районы.

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