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20:53 (мск), источник: Zakon.kz

Жителей поселка в Алматинской области терроризирует банда домушников

В Алматинской области жители целого поселка жалуются на массовое воровство. Уже полтора года их мучают домушники. Проникают в жилье через окна и забирают все ценное. Причем преступников не останавливают ни сторожевые собаки, ни высокие заборы. Жители уверены, в поселке орудует настоящая банда, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Источник: Zakon.kz

Царапины на стеклопакете, выбитый косяк и оторванная решетка. Все это — последствия визита нежданных гостей. Житель поселка Караой Жанибек Киркабаков вспоминает, в тот вечер он поехал проведать отца. Уже через 15 минут позвонили соседи и сообщили: его дом обокрали.

— Соседи услышали звук, какой-то грохот. Они подумали, там сосед что-то делает, наверное, и внимания не обращали, потом, когда выходили, они увидели, что четверо человек выходят, молодые, в спортивном, вышли прямо на улицу и по асфальту пошли, на углу, на перекрестке стояли, — говорит Жанибек Киркабаков.

Подобных историй в поселке Караой десятки. Жители уверяют, кражи участились в последние полтора года. За это время, по их подсчетам, от рук домушников пострадали 200 семей.

Орудуют преступники по одной схеме. Сначала высматривают потенциальную жертву, а когда дом остается без присмотра, проникают внутрь через окно.

После подобного визита семья Каршыгиных недосчиталась золотых украшений и техники на 300 тысяч.

Участковый считает, что работают профессионалы. Поселок большой, новостроек много, он один не успевает.

Чтобы ограбить дом, преступникам нужно меньше получаса. Четверых домушников несколько раз удавалось спугнуть. Но их не останавливают даже злые собаки.

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— Сейчас не хватает кадров, текучка, потому что кто-то аттестацию не прошел, кто-то это… Тут мы никак, мы тоже, вернее, обращались, уже просили, чтобы нам увеличили, но это не от нас зависит, — говорит заместитель акима Караойского сельского округа Алматинской области Гульнара Каткеева.

Проблему не отрицают и в областном ДВД. Правда, здесь ни о какой банде не говорят. По их информации, в разное время орудовали разные люди.

— С начала года в сельском округе зарегистрировано 28 краж чужого имущества, из которых раскрыто на сегодня 13 фактов. Если выделить отдельно село Караой, то за последние 2 месяца тут зарегистрировано 10 краж. Из них удалось пока раскрыть 4 факта, говорит официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

В ДВД заявили, к розыску преступников подключат сотрудников криминальной полиции. Правда, когда именно, не уточнили. До тех пор пока домушников не поймают, жителям, видимо, так и придется жить в страхе.

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