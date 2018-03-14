ДТП с маршруткой в Воронеже: автобус № 66 врезался в иномарку, ранена женщина

По данным автоинспекции, ДТП случилось на одной из центральных магистралей города, а именно на проспекте Труда, в районе дома № 46/1. Здесь автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 66, столкнулся с автомобилем Хендай Элантра. В результате аварии травмы получила 57-летняя пассажирка маршрутки. Женщина понадобилась срочная помощь врачей и госпитализация, пострадавшая находится в больнице.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 47-летний маршрутчик, в какой-то момент потеряв управление транспортным средством и врезавшись в иномарку. Установлено, что и автобус, и легковушка следовали в попутном направлении, от улицы Текстильщиков к Московскому проспекту. Почему именно водитель автобуса не справился с управлением, был ли технически исправен ПАЗ и другие обстоятельства ДТП выясняют сотрудники автоинспекции.