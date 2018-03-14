ДТП с маршруткой в Воронеже: автобус № 66 врезался в иномарку, ранена женщина
В Воронеже во вторник, 13 марта, произошла очередная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадала женщина.
В Воронеже во вторник, 13 марта, произошла очередная авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадала женщина.
По данным автоинспекции, ДТП случилось на одной из центральных магистралей города, а именно на проспекте Труда, в районе дома № 46/1. Здесь автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 66, столкнулся с автомобилем Хендай Элантра. В результате аварии травмы получила 57-летняя пассажирка маршрутки. Женщина понадобилась срочная помощь врачей и госпитализация, пострадавшая находится в больнице.
По предварительной информации, аварию спровоцировал 47-летний маршрутчик, в
Напомним, аварии с участием общественного транспорта в Воронеже случаются с завидной регулярностью. Так, на днях в интернет попала видеозапись опасного лихачества маршрутного ПАЗика, весьма возмутившая пользователей соцсетей. Ранее произошла крупная авария с участием сразу трех маршруток — на улице Хользунова столкнулись два ПАЗика, а третий застрял рядом, пытаясь объехать место аварии через высокие сугробы на газоне. В конце февраля на трассе М-4 Дон случилась жуткая автокатастрофа с участием автобуса и грузовика — погибли сразу четыре человека. Отметим, что в начале февраля городские власти решили всерьез взяться за маршрутчиков — глава Воронежа Вадим Кстенин распорядился в течение двух недель разработать план мероприятий для повышения культуры вождения водителей автобусов.
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