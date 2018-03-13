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22:14 (мск), источник: ТАСС

В Москве пресечен канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ФСБ России пресекла канал переправки сторонников запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ (прежнее название «Исламского государства», ИГ, запрещена в РФ) в Сирию и Ирак. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ФСБ.

В результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан. «В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций», — сообщили в ФСБ.

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

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12 марта© Ньюстюб
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